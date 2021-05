Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl einer Europa- und Deutschlandfahne

Hinterzarten (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 26.05.2021 und Donnerstag, 27.05.2021, wurden an denen am Ortseingang von Hinterzarten von der Gemeinde aufgestellten Fahnenmasten eine Europa- und eine Deutschlandfahne entwendet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360, oder den Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652 91770.

RTN-CW /31.05.2021

