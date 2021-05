Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Streifvorgang auf der A 98 - ein Beteiligter flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30.05.2021, gegen 16:30 Uhr, soll es auf der A 98 in Höhe Lauchringen zu einem Streifvorgang zwischen zwei entgegenkommenden Autos gekommen sein. Ein Beteiligter fuhr weiter. Ein 46 Jahre alter Hyundai-Fahrer war auf den Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Waldshut-Tiengen unterwegs und überholte auf dem zweispurigen Abschnitt eine Kolonne. Kurz vor dem Ende dieses Abschnittes sei ihm ein Pkw auf seiner Seite entgegengekommen. Er wich deshalb abrupt nach rechts aus, kam ins Schleudern und streifte den entgegenkommenden Pkw mit seinem Heck. Der Unfallgegner fuhr ohne anzuhalten in Richtung Wutöschingen weiter. Es soll sich dabei um einen grauen Kleinwagen, vermutlich einen Seat, gehandelt haben. Möglicherweise hat dieser Fahrer zuvor andere Fahrzeuge über die dortige Sperrfläche überholt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen, sich zu melden.

