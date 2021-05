Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Kellereinbruch/Täterin gefasst

Freiburg (ots)

Breisach - Am Freitag, 28.05.2021, stellte ein junges Mädchen gegen 12:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Breisacher Breisgaustraße fest, dass das Schloss des Kellerabteils der Familie aufgebrochen wurde und sich die Täterin noch im Keller befand. Das Kind holte seinen Vater zur Hilfe, der die Einbrecherin nach kurzer Zeit im Fahrradabstellraum antreffen und bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festhalten konnte. Bei der Durchsuchung der 32-jährigen Täterin konnten diverse Gegenstände aufgefunden werden, die sie offensichtlich aus zwei verschiedenen Kellerabteilen klaute. Zudem hatte sie weiteres Diebesgut offensichtlich zum Abtransport bereitgestellt. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell