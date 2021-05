Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots)

March - Am frühen Samstagabend befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw gegen 19 Uhr die Straße Am Bahnhof in March-Hugstetten in Richtung des Kreisverkehrs. Aufgrund seiner Alkoholisierung und der nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und schlussendlich eine dort befindliche Verkehrsinsel. Hierdurch wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt, so dass die Polizei lediglich der Ölspur folgen musste, um zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer zu gelangen. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest erbrachte ein Ergebnis von über 2,9 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt und er wird angezeigt.

