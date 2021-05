Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Hundehalter verweigert nach Biss Personalien - Polizei bittet um Hinweise!

Am Donnerstagabend, 27.05.2021, soll ein Hundehalter nach einem Biss seines Hundes auf dem Fußweg zwischen Brennet und Wallbach seine Personalien nicht genannt haben. Gegen 18:15 Uhr war der nicht angeleinte Hund des Mannes auf den Dackel einer 77 Jahre alten Frau losgegangen. Diese ging dazwischen und kam hierbei zu Fall. Als sie an einer Böschung lag, wurde sie vom fremden Hund in die Hand gebissen. Die Bissverletzung musste genäht werden. Zwei Mal wurde der Mann, auch vom Ehemann der gebissenen Frau, aufgefordert, seinen Namen zu sagen. Dies soll der Mann ignoriert haben und flüchtete zuletzt von der Bootsanlegestelle in Richtung Wehramündung. Der Mann soll ca. 50 Jahre alt gewesen sein, ca. 180 cm groß, sehr hager und hatte dunkelgraue schulterlange Haare. Sein etwa kniehoher Mischlingshund hatte ein rotes Halsband und ein beige/braunes Fell. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0.

