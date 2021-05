Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendlicher Rollerfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, gegen 12:00 Uhr, sind in Bad Säckingen an einer Kreuzung ein Motorroller und ein Pkw kollidiert. Der 16-jährige Roller-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Er hatte die Absicht, die bevorrechtigte Jurastraße aus der Tullastraße geradeaus zu queren. Dabei kollidierte er mit einem 36-jährigen Pkw-Fahrer. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

