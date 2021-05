Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Auto in Berau mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 30.05.2021, ist ein geparktes Auto in Berau mutwillig beschädigt worden. Der Mitsubishi war in der Landstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Am Sonntagmittag entdeckte die Besitzerin erhebliche Eindellungen auf dem Fahrzeugdach. Unbekannte dürften über das Auto geklettert bzw. gelaufen sein und so die Beschädigungen verursacht haben. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

