Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Festnahme durch Sondereinsatzkräfte

Breckerfeld (ots)

Am Dienstag wurde eine 45-jährige Breckerfelderin, gegen 23:00 Uhr, von ihrem 34-jährigen Lebensgefährten mit einer selbst gebastelten Waffe, bestehend aus einem Minigolfschläger und einem daran befestigten Küchenmesser, in ihrem Haus bedroht. Grund dafür war ein vorausgegangener Streit. Die Frau flüchtete unverletzt aus dem Haus an der Straße Zum Hombach und verständigte die Polizei. Da nicht bekannt war, wo sich der Mann in dem Haus aufhielt und die Gefahr bestand, dass er sich selber oder die Polizeikräfte verletzen wird, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Unverletzt wurde der Mann durch die Spezialkräfte aus dem Haus geholt und er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er unter Hinzuziehung des Ordnungsamtes Breckerfeld in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

