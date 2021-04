Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Einbruch in Tierarztpraxis

Breckerfeld (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag durch ein Kellerfenster in eine Tierarztpraxis an der Frankfurter Straße ein. Sie entfernten gewaltsam ein vor dem Fenster befindliches Gitter und schlugen anschließend das Fenster ein. Aus der Arztpraxis entwenden sie einen Tresor mit Bargeld und Betäubungsmitteln. Täterhinweise liegen nicht vor.

