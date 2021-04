Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher werfen Scheibe ein

Hattingen (ots)

Am Dienstag brachen Unbekannte in ein Reihenhaus an der Bogenstraße ein. Zwischen 05 und 16:00 Uhr schlugen sie die Scheibe des Badezimmers im Erdgeschoß mit einem Pflasterstein ein und gelangten darüber in das Haus. Sie öffneten Schränke und Schubladen, als Beute erlangten sie Bargeld. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

