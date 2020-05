Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wem gehört der Schmuck? +++ Eigentümer gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht den Eigentümer der auf dem Foto abgebildeten Schmuckstücke.

Diese wurden am 30. April 2020 in einem Delmenhorster Vorgarten im Neuendeeler Weg unter einem Busch gefunden und bei der Polizei in Delmenhorst abgegeben. Der Schmuck stammt vermutlich aus einer Straftat und konnte bislang keinem rechtmäßigen Eigentümer oder einer konkreten Tat zugeordnet werden.

Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (487685).

