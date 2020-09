Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht in Gronau unterwegs

Gronau (ots)

Mehrere Tütchen Drogen hatten ein 22-jähriger Autofahrer und dessen 24-jährige Beifahrerin am Donnerstag in Gronau bei sich. Polizeibeamte hielten die Gronauer gegen 17.30 Uhr auf der Eper Straße an. Aus dem Fahrzeug strömte den Beamten "unüberriechbar" Marihuana-Geruch entgegen. Beide Personen hatten eine geringe Menge Marihuana bei sich. Zudem ergaben sich bei dem Fahrer Verdachtsmomente, die auf einen Drogenkonsum unmittelbar vor Fahrtantritt hindeuteten. Ein Arzt entnahm bei dem 22-Jährigen eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die verbotenen Substanzen wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet. Zudem untersagten die Beamten dem Gronauer die Weiterfahrt.

