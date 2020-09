Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mappe aus Handtasche entwendet

Borken (ots)

Ein Taschendieb hat am Mittwoch in Borken unbemerkt eine Mappe mit Papieren und Bargeld gestohlen. Das Geschehen spielte sich in einem Verbrauchermarkt an der Heidener Straße ab. Die Geschädigte hatte sich gegen 15.00 Uhr dort aufgehalten und war dabei von unbekannten Personen angerempelt worden - möglicherweise kein Zufall: Diese Masche zählt zu den gängigen Methoden von Taschendieben, um an ihre Beute zu kommen. Die gestohlene Mappe hatte in einer Handtasche gelegen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

