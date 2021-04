Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 28. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Hordorf: Verkehrsunfall, ein leicht verletzter Autofahrer

Dienstag, 27.04.2021, gegen 11:10 Uhr

Am Dienstagvormittag ereignete sich in Hordorf, Zollstraße (Landesstraße 635), Ecke Cremlinger Straße, ein Verkehrsunfall, an dem drei Auto beteiligt waren und bei dem ein 81-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen übersah ein 26-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto des 81-jährigen Fahrers. Durch den Frontalzusammenstoß wurde zudem ein in der Cremlinger Straße wartender PKW eines 71-jährigen Fahrers in Mitleidenschaft gezogen. Der 81-Jährige zog sich durch den Unfall leichten Verletzungen zu. An den beteiligten Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 10000 Euro, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

