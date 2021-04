Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 27. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Donnerstag, 22.04.2021, gegen 14:45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 22.04.2021, gegen 14:45 Uhr, auf der Lindener Straße ereignet hat. Demnach war eine 18-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Fahrrad auf der Lindener Straße in Richtung Linden unterwegs. Trotz ihrer Vorfahrtberechtigung sei ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen PKW aus der Zeughausstraße kommen nach rechts auf die Lindener Straße eingebogen. Um eine direkte Kollision mit dem PKW zu vermeiden, sei die Radfahrerin nach rechts ausgewichen und sei dabei gestürzt. Der unbekannte Fahrer habe seine Fahrt in Richtung Innenstadt unbekümmert fortgesetzt. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere einen unbekannten Fußgänger, der der Radfahrerin noch am Unfallort geholfen hatte. Auch ein, der Radfahrerin nachfolgender Autofahrer könnte Zeuge des Unfalles gewesen sein. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Polizei ahndet mehrere Verstöße gegen die Corona Verordnung / Ausgangsbeschränkung

Die Polizei Wolfenbüttel stellte in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Personen im Stadtgebiet Wolfenbüttels fest, die entgegen der Regeln der bestehenden Coronaverordnung / Ausgangsbeschränkungen ohne triftigen Grund unterwegs waren. Insgesamt wurden zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, fünfmal wurde eine mündliche Verwarnung ausgesprochen. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

