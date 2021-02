Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwertransporter fährt sich fest +++ A1 kurzzeitig voll gesperrt

Delmenhorst (ots)

Am 17.02.2021, 04:19 Uhr, kam ein Schwertransport aus dem LK OL auf der Autobahn 1 zwischen den AS Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen (Höhe Gemeinde Emsteck, LK CLP) nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Außenschutzplanken.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10800,-EUR.

Da sich der Schwertransport bei dem Unfall festgefahren hatte, musste dieser geborgen werden. Dafür wurde in der Zeit von 08:50 h - 13:00 h eine Vollsperrung eingerichtet. Der Verkehr wurde an der AS Vechta von der Autobahn 1 abgeleitet.

