Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geschwindigkeitsmessungen in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst führten am Dienstag, 16. Februar 2021, in der Zeit von 14:20 Uhr bis 16:30 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen in der Syker Straße in Delmenhorst durch.

Überprüft wurde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, die die Syker Straße in Richtung Delmenhorst befuhren Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, waren neun Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Fünf von ihnen fuhren mit Geschwindigkeiten von bis zu 86 km/h, sodass diese neben einem Bußgeld mit einem Punkt rechnen müssen.

