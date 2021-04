Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.04.2021.

Salzgitter (ots)

Diebstahl von Bargeld.

Salzgitter, Lebenstedt, Marienbruchstraße, 23.04.2021, 17:30 Uhr-26.04.2021, 06:45 Uhr.

Die unbekannten Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang in ein Bürogebäude und entwendeten im Tatverlauf Bargeld. Die genaue Schadenshöhe wird ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu wenden.

Täter entwendeten Brillen.

Salzgitter, Lebenstedt, In den Blumentriften, 24.04.2021, 20:00 Uhr-26.04.2021, 08:50 Uhr.

Bei einem Einbruch in ein Optiker-Fachgeschäft entwendeten die Täter diverse Brillen aus dem Ausstellungsraum. Bei der Tatausführung wurde eine Schaufensterscheibe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung setzen.

Diebstahl von zwei Pkw.

Salzgitter, Lichtenberg, Unter der Burg, 26.04.2021, 01:45-04:00 Uhr, Audi A 4.

Salzgitter, An der Heerstraße, 25.04.2021, 21:00 Uhr-26.04.2021, 09:30 Uhr, Audi A 6.

Die Polizei berichtet über zwei entwendete Fahrzeuge. Im Tatzeitraum entwendeten die Täter die vor Wohnhäusern abgestellte Fahrzeuge und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 52.000 Euro. Zur Tatausführung können keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Fahrer eines Pkw stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Theodor-Heuss-Straße, 26.04.2021, 19:30-20:00 Uhr.

Die Polizei konnte den 38-jährigen Fahrer eines Pkw anhalten und kontrollieren. Anhaltspunkte deuteten auf einen Alkoholkonsum. Bei einem im Anschluss durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Wert von knapp 2,1 Promille ermittelt werden. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubns. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet und dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell