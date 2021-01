Polizei Hamburg

POL-HH: 210122-5. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Schauspieler Marek Erhardt werden Rettungsring-Paten

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Ehrenkommissar und Schauspieler Marek Erhardt haben eine Patenschaft für den Rettungsring der Polizei Hamburg übernommen und ihn heute Mittag an Hauptpastor Alexander Röder übergeben. Damit unterstützen die beiden die Aktion "Rettungsringe für den Michel".

Im Juni 2020 hatte der Michel SOS gefunkt, weil er monatliche Einnahmeausfälle von 50.000 Euro aus Spenden decken muss, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Im Michel hängen nun 58 Rettungsringe. Mehr als 400 Spenderinnen und Spender haben bereits Rettungsring-Patenschaften übernommen. Marek Erhardt: "Werden auch Sie Pate des Polizeirettungsringes! Mit einer Patenschaft helfen Sie unserem Michel und bringen Ihre Wertschätzung für die Arbeit der Hamburger Polizei zum Ausdruck."

Der Rettungsring der Polizei ist mehr als 40 Jahre alt und stammt aus der Bootswerft Dornheim in Winterhude, wo Polizeiboote repariert wurden. Nach dem Rettungsring des Küstenstreifenboots "Bürgermeister Brauer", das im Dienst der Wasserschutzpolizei steht und die Elbmündung überwacht, ist es der zweite Polizei-Rettungsring, der in die Galerie im Hamburger Michel aufgenommen wird. Ralf Martin Meyer: "Für mich ist dieser Ring ein weiteres Symbol für die Verbindung zwischen der Polizei Hamburg und dem Hamburger Michel. Wir spüren diese Verbindung schon immer in unseren Herzen - jetzt können wir sie auch sehen!"

Mit der Aktion "Rettungsringe für den Michel" ist es im vergangenen Jahr gelungen, die Corona-bedingten Einnahmeausfälle des Michel durch Spenden zu decken und trotz der Einschränkungen mit vielen gottesdienstlichen, kirchenmusikalischen und diakonischen Angeboten an der Seite der Menschen zu bleiben. Hauptpastor Alexander Röder: "Ich danke allen Spendern, es sind mehr als 1.500, die uns in schwerer See mit einer Spende oder einer Rettungsring-Patenschaft unterstützt haben. Bleiben Sie weiter an unserer Seite, denn wir werden voraussichtlich bis zum Sommer weitere Unterstützung benötigen."

Eine Patenschaft für Rettungsringe können Sie online unter www.st-michaelis.de/rettungsringe oder mit einer Spende auf das Konto DE66 2005 0550 1226 1281 20 übernehmen.

