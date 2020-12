Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt mutmaßliche Pkw-Aufbrecher in der nördlichen Innenstadt fest

DortmundDortmund (ots)

In der nördlichen Innenstadt hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag (27. Dezember) zwei mutmaßliche Pkw-Aufbrecher festgenommen.

Eine aufmerksame Zeugin war durch einen verdächtigen Knall gegen 3.05 Uhr auf die Tat in der Goethestraße aufmerksam geworden. Sie konnte daraufhin beobachten, wie ein unbekannter Mann durch die eingeschlagene Heckscheibe eines Sprinters Gegenstände an einen zweiten herausreichte. Anschließend beobachtete sie noch, wie die beiden Männern mit Werkzeugkoffern in der Hand über die Bachstraße in Richtung Süden flüchteten.

Nicht weit. Denn im Bereich Bach-/Haydnstraße konnten die eintreffenden Beamten zwei Tatverdächtige festnehmen. Der 44-jährige Bochumer und der 41-Jährige ohne festen Wohnsitz mussten anschließend den Weg zur nächstgelegenen Wache und schließlich ins Polizeigewahrsam antreten.

Die Tatbeute konnten die Beamten sicherstellen.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

