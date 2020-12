Polizei Dortmund

POL-DO: Reifen an mehreren Autos in Dortmund-Schüren zerstochen - Polizei sucht Zeugen

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1410

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zum Sonntag (27. Dezember) in Dortmund-Schüren an mehreren Autos die Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine Zeugin war durch verdächtige Zisch-Geräusche in der Gaußstraße auf die Taten aufmerksam geworden und hatte gegen 2.45 Uhr die Polizei alarmiert. Die eintreffenden Beamten fanden im Abschnitt zwischen dem Beginn der Straße und dem dortigen Feldweg bislang 13 Autos mit beschädigten Reifen vor. An vielen von ihnen waren alle vier Reifen betroffen, an anderen einzelne.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Umfeld verdächtige Personen beobachtet haben. Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell