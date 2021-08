Polizei Bielefeld

POL-BI: Nur kurze Freude an der Beute - Festnahme von Einbrechern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 25.08.2021, gelang es Polizisten, dank der guten Reaktion eines aufmerksamen Zeugen, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch festzunehmen.

Um 02:30 Uhr parkte ein Anwohner der Innstraße seinen PKW auf einem Parkplatz an der Straße. Er saß noch auf seinem Sitz, als er zwei Männer bemerkte, die sich zwei dort befindlichen Containern näherten und diese aufbrachen. Während die Täter Gegenstände aus dem Container trugen, verhielt sich der Beobachter ruhig und blieb so unbemerkt. Er rief die Polizei und gab den Polizisten am Telefon das Kennzeichen des PKW, in den die Männer ihre Beute luden und einstiegen, durch.

So gelang es den Streifenbeamten die Einbrecher, einen 27-Jährigen und einen 31-Jährigen, noch am Tatort im Fahrzeug festzunehmen. Im Kofferraum des PKW fanden die Polizisten Werkzeuge aus den Containern und stellten die Beute sicher. Strafverfahren gegen die Tatverdächtigen sind eingeleitet.

