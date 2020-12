Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Kraichtal-Landhausen - Feuer in Garage

Kraichtal-LandhausenKraichtal-Landhausen (ots)

Vermutlich ein defekter Kühlschrank führte am Freitagnachmittag kurz vor 15 Uhr zu einem Feuer in einer Garage eines in der Hiegerstraße befindlichen Anwesens in Landshausen. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Die hinzugerufene Feuerwehr bekam den Brand in Griff, so dass die dort überbauten Wohnungen unbeschadet blieben und letztlich ein geschätzter Schaden von 25.000 Euro entstand.

Wegen der Nutzung eines nahegelegenen Hydranten an der Landesstraße 553 war die Strecke nur einspurig befahrbar. Zu größeren Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es indes wohl nicht.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell