POL-PB: Zwei Verletzte bei Abbiegevorgang

Paderborn-Elsen (ots)

(ah)Freitag, 22.10.2021, 18:20 Uhr, 33106 Paderborn, B 1/Wewerstraße, Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten, Am Freitagabend ereignete sich an der Einmündung Abfahrt B1/Wewerstraße zwischen Elsen und Wewer ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 30jähriger Mercedesfahrer befuhr die Abfahrt der B1 aus Richtung Paderborn kommend und wollte an der Einmündung zur Wewerstraße nach links in Richtung Elsen abbiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 38jährigen Mercedesfahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei der 38jährige und die 29jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt wurden. Die Beifahrerin wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 65000 EUR.

