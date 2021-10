Polizei Paderborn

POL-PB: E-Bikefahrer von Windböe erfasst

Paderborn-Sande (ots)

(ah)Freitag, 22.10.2021, 15:05 Uhr, 33106 Paderborn, Sander-Bruch-Straße/Meerhof, Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten, Am Freitagnachmittag ereignete sich in Sande ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 50jähriger E-Bikefahrer befuhr die Sander-Bruch-Straße in Richtung Ostenländer Straße. In Höhe der Einmündung Meerhof verlor er aufgrund starker Seitenböen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Da er keinen Helm trug, zog er sich beim Sturz eine Kopfverletzung zu. Mittels RTW wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

