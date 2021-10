Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Wünnenberg (ots)

(ah)Samstag, 23.10.2021, 14:45 Uhr, 33181 Bad Wünneberg, L 956, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, Bei einer Ausfahrt verletzte sich ein Motorradfahrer durch einen Sturz zwischen Bad Wünnenberg und Bleiwäsche schwer. Gegen 14:45 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Motorradfahrer auf der L956 kurz vor dem Abzweig zur Aabachtalsperre gemeldet. Der 40 jährige Kradfahrer fuhr von Bad Wünnenberg kommend in Richtung Bleiwäsche. Ca. 400m vor dem Abzweig zur Aabachtalsperre kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei schwer. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell