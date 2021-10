Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Neue Feuerwehrleute für die Gemeinde Schiffdorf: 17 Kameradinnen und Kameraden bestehen ihre Truppmann-Ausbildung

Schiffdorf

Am 2. Oktober 2021 war es endlich soweit: Prüfungstag, für die angehenden Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner! Nach langen Warten - aufgrund der Corona-Pandemie- konnte in den letzten Wochen endlich die Truppmannausbildung-Teil 1, der Gemeinde Schiffdorf stattfinden. Besondere Herausforderung: Anstatt wie üblich, konnte der Lehrgang aufgrund von Platzmangel nicht in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, in Schiffdorf stattfinden. Stattdessen fand der Lehrgang, im Zeitraum vom 07. September bis 02. Oktober, im Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Schiffdorf statt.

Den 17 Lehrgangsteilnehmer zwischen 16 und 46 Jahren wurden durch das Ausbilderteam in den letzten Wochen die Grundlagen des Feuerwehrwesens, in Theorie und Praxis, beigebracht um sie auf bevorstehende Einsätze in der aktiven Einsatzabteilung und ihre gesamte Feuerwehrkarriere vorzubereiten. Auf dem Stundenplan standen unteranderem Geräte- & Fahrzeugkunde, Technische Hilfeleistung, der Löscheinsatz, die Rettung von Menschen, aber auch Dinge wie Rechtsgrundlagen, Baukunde, Unfallverhütung oder der Umgang mit belastenden Einsätzen an. Gegen 09:00 Uhr startete dann, am Samstag, für alle Teilnehmer die schriftliche Erfolgskontrolle, direkt im Anschluss danach ging es mit Blaulicht zur Feuerwehrtechnischen Zentrale wo alle Teilnehmer ihr Wissen und Können in der Praxis beweisen mussten. Es galt hier eine Person über die eine Leiter zu retten, einen Löschangriff aufzubauen und die Nachbargebäude vor dem Übergreifen von Flammen zu bewahren. Bereits hier konnten alle, unter den kritischen Augen ihrer Ortsbrandmeister, Ausbilder und den Gemeindebrandmeistern, zeigen was sie in den letzten Wochen gelernt haben und beherrschen.

Nach der praktischen Prüfung war bereits große Erleichterung bei allen Lehrgangsteilnehmern zu spüren, besonders nach der Ansprache durch den Gemeindebrandmeister Thorsten Müller, welcher die praktische Prüfung sehr lobte. Allerdings stand jetzt noch die mündliche Prüfung an, wofür sich alle gemeinsam im Feuerwehrhaus Schiffdorf einfanden. Hier mussten alle Teilnehmer mehrere Fragen, vor der Fünf-Köpfigen Prüfungskommission, beantworten und zusätzlich ein paar Knoten vorweisen. Doch auch hier konnten alle mit ihrem Wissen und Können überzeugen und auch die Auswertung aller Prüfungen wiesen auf, dass alle Teilnehmer erfolgreich bestanden haben.

Neben Glückwünschen durch das Ordnungsamt der Gemeinde und dem Gemeindebrandmeister, wurde Sascha Junge nach vorne gebeten. Sascha Junge ist bereits seit vielen Jahren Beauftragter für die Truppmann-Ausbildung in der Gemeinde und gab bereits vergangenes Jahr bekannt, dass er dieses Amt abgeben möchte, aber noch einen Lehrgang mitmachen möchte. Für seine jahrelange, engagierte und kompetente Arbeit als Ausbilder wurde ihm hier explizit gedankt und ihm alles Gute gewünscht. Sein Amt wird jetzt durch Christian Lührs übernommen und weitergeführt. Ein weiterer Dank geht außerdem an Bernd Müller, welcher bereits seit 29 Jahren als Ausbilder tätig ist und aufgrund seines Alters jetzt leider ausscheiden muss.

