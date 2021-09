FFW Schiffdorf: Angebranntes Essen sorgt für Einsatz in Wphnheim

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

In den Donnerstagmorgenstunden, des 30. September 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gegen 10:58 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einem Heim für betreutes Wohnen, löste die Brandmeldeanlage aus. Nach ersten Rückmeldungen, konnte bereits ein Feuer ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr erkundete und musste nicht weiter eingreifen, da es sich lediglich um angebranntes Essen handelte.

