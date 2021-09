FFW Schiffdorf: Defekter Brandmelder sorgt erneut für Einsatz im Seniorenheim

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

In den Montagmittagsstunden, des 20. September 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel, gegen 13:35 Uhr, erneut in die Heinrich-Mahler-Straße alarmiert. Erneut löste hier, in einem Seniorenheim, die Brandmeldeanlage, binnen nichtmal 24 Stunden, aus. Die ersten Einsatzkräfte kontrollierten den ausgelösten Melder und konnten hierbei keine Feststellung machen. Aufgrund, dass der betroffene Brandmelder immer wieder auslöste, wurde der durch den Hausmeister direkt getauscht. Es war kein weiterer Einsatz der Feuerwehr notwendig.

