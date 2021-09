Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos beschädigt

Landstuhl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag an mehreren Autos die Außenspiegel beschädigt. Die Fahrzeuge waren in der Ringstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Aufgrund der Parksituation der Autos geht die Polizei von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

