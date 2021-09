Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Toastscheiben sorgen für ausgelöste Brandmeldeanlage

Schiffdorf (ots)

In den Sonntagabendstunden, des 19. September 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel, gegen 18:04 Uhr, in die Heinrich-Mahler-Straße alarmiert. In einem Seniorenzentrum löste die Brandmeldeanlage aus und forderte die Feuerwehr. Als Ursache für die ausgelöste Brandmeldeanlage, konnten zwei Toastscheiben ausgemacht werden, welche zu lange getoastet wurden. Bramel konnte die Einsatzfahrt abbrechen und die Ortsfeuerwehr Schiffdorf konnte gegen 18:45 Uhr die Einsatzstelle verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell