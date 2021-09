Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Motorräder stoßen bei Abbiegemanöver zusammen

Schiffdorf (ots)

Am Sonntagmittag, den 05. September 2021, wurde dir Ortsfeuerwehr Schiffdorf, gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst, gegen 13:18 Uhr, auf die Sellstedter Straße alarmiert. Kurz zuvor stießen hier zwei Motorräder, auf Höhe der Straße Am Seedobben, während eines Abbiegemanövers zusammen. Durch diesen Zusammenstoß, wurden beide Motorradfahrer, ein 55 Jähriger und ein 61 Jähriger, leicht verletzt. Die beiden leicht Verletzten wurden durch den Rettungsdienst, zur Kontrolle, in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, gegen den fließenden Verkehr, ab. Gegen 14 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und sie wieder verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell