FFW Schiffdorf: Vermeintlicher Flächenbrand entpuppt sich als gescheitertes Grillen

Schiffdorf (ots)

Am Mittwochabend, den 01. September 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Bramel und Sellstedt gegen 20:34 Uhr, nach Schiffdorf in die Straße Am Fernsehturm alarmiert. Anrufer meldeten der Leitstelle Bremerhaven hier eine Rauchentwicklung und vermuteten einen Flächenbrand, unterhalb des Funkturms. Nachdem die ersten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Schiffdorf eintrafen, konnte relativ zügig Entwarnung gegeben werden. Ein Arbeiter einer Baufirma wollte, nach eigenen Angaben, Grillen. Hierbei soll das Feuer auf große Kabelrollen übergegriffen sein. Die Feuerwehr löschte letzte Glutnester ab und kontrollierte die Einsatzstelle schlussendlich. Somit konnte der Einsatz schnell abgearbeitet werden und die Einsatzstelle verlassen werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell