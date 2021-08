Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuer in Garage endet Glimpflich

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Samstagabendstunden, des 21. Augusts 2021, gegen 21:56 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Spaden zu einer Brandnachschau in den Marnkeweg alarmiert. In einer Garage, wo sich ein Pkw in unmittelbarer Nähe zum Brandherd befand, brannte kurz zuvor eine Mülltonne. Die Bewohner des Hauses konnten das Feuer jedoch bereits früh bemerken und das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Zu der Tonne begann das Feuer auf Kabel und andere Gegenstände überzugreifen. Die Feuerwehr brachte die mit Feuer beaufschlagten Gegenstände nach draußen und kontrollierte mittels Wärmebildkamera die Brandstelle. Kurz danach konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und die Einsatzstelle verlassen.

