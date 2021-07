Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Finnentrop (ots)

Finnentrop - Am Samstagabend befuhr ein 24-Jähriger um 21.57 Uhr mit zwei Mitfahrern in seinem VW Golf die L 539, von Finnentrop kommend, in Richtung Attendorn. Kurz vor der Einmündung Kapellenweg, versuchte nach eigenen Angaben ein nachfolgender PKW, trotz der dortigen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h, zu überholen. Beim Ausscheren stieß der Überholende gegen das Heck des VW Golf und brach anschließend wegen Gegenverkehr den Überholvorgang ab. Der 24-Jährige hielt in einer Busbucht und der Unfallverursacher hielt zunächst ebenfalls an. Nachdem der offenbar alkoholisierte Unfallverursacher erfuhr, dass die Polizei informiert worden war, stieg er in seinen VW Scirocco und fuhr davon. Einer der Insassen im Golf hatte allerdings zuvor mit dem Handy Fotos vom Fahrzeug und dem Fahrzeugführer gemacht. Im Rahmen der Fahndung wurde der 28-jährige Unfallverursacher später an seiner Anschrift angetroffen und anhand der übermittelten Fotos eindeutig identifiziert. Ein Alkotest und ein Drogenvortest verliefen positiv, so dass Blutprobe und Führerscheinsicherstellung folgten. Im PKW des Geschädigten wurde ein 25-jähriger Mitfahrer bei dem Aufprall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden an den beteiligten PKW liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

