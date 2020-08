Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in der Valentin-Bauer-Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 27.08.2020, gegen 16:55 Uhr, wurde gemeldet, dass es in der Valentin-Bauer-Straße soeben zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen drei Frauen kam. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich die Beteiligten bereits beruhig. Es konnte festgestellt werden, dass der körperlichen Auseinandersetzung ein verbaler Streit zwischen einer 42-Jährigen, einer 22-Jährigen und einer 24-Jährigen vorausgegangen war. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte nicht ermittelt werden. Die 42-Jährige wies Hämatome am Kopf auf und war stark alkoholisiert (2,18 Promille), während die 22-Jährige Kratzer im Brustbereich sowie an Armen und Schultern hatte. Da Letztere angab schwanger zu sein, wurde der Rettungsdienst verständigt. Allen Beteiligten wurde im Anschluss ein Platzverweis erteilt.

