Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Finnentrop (ots)

Finnentrop - In der Nacht zu Samstag befuhr ein 20-Jähriger um 03.30 Uhr mit seinem PKW die L 737 aus Fretter kommend in Richtung Oedingen. In einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, wo das Fahrzeug auf der Seite liegen blieb. Bei dem Unfall verletzte sich der 19-jährige Beifahrer leicht, der Unfallverursacher und ein weiterer Insasse hinten im PKW blieben unverletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme räumte der Unfallverursacher ein, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkotest bestätigte einen deutlichen Alkoholwert, so dass eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Der Beifahrer begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell