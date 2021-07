Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trunkenheitsfahrt in Grevenbrück

Lennestadt (ots)

Aufmerksame Zeugen verständigten am 02.07.2021 gegen 22:00 Uhr die Polizei darüber, dass eine 75-jährige Dame im Bereich Grevenbrück betrunken mit ihrem Pkw gefahren war. Die Dame wurde daraufhin durch eine entsandte Streifenwagenbesatzung alkoholisiert an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Die Staatsanwaltschaft Siegen ordnete eine Blutprobenentnahme an, welche in der Polizeiwache Lennestadt durchgeführt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

