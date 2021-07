Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Hotel

Kirchhundem (ots)

Bei einem Einbruch in ein Hotel in der "Selbecke" in Kirchhundem-Selbecke haben Donnerstagnacht (1. Juli) zwischen 2.30 Uhr und 5.30 Uhr Unbekannte Bargeld sowie eine Geldkassette gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist in der Nacht festgestellt worden, dass eingebrochen wurde: Das Büro des Hotels wurde verwüstet vorgefunden: Ein Schrank, in dem sich ein geöffneter Tresor befand, war beschädigt. Zudem fehlte eine Geldkassette mit Bargeld. Insgesamt entstand ein Sach- und Beuteschaden im vierstelligen Eurobereich. Der Tathergang ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei und sicherte Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell