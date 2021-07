Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte stehlen Bargeld aus Verbrauchermarkt

Olpe (ots)

Am Mittwoch (30. Juni) haben gegen 15 Uhr unbekannte Täter aus einer Geldkasse eines Verbrauchermarktes in der Bilsteiner Straße in Olpe rund 200 Euro entwendet. Zunächst betraten zwei Männer das Geschäft und kauften Seifenblasen. Sie bezahlten den Preis von 0,99 Euro mit einem Hunderteuroschein und baten die Verkäuferin, diesen in einer bestimmten Art und Weise zu stückeln. Als die Verkäuferin der Bitte nachkam, holte einer der Täter mehrere Hunderteuroscheine aus einer Tasche und bat die Angestellte, diese auch noch in kleinere Scheine zu wechseln. Daraufhin wurde die Mitarbeiterin skeptisch und verneinte die Stückelung. Dadurch wurde einer der Männer aggressiv und beleidigte sie. Die Mitarbeiterin rief die Filialleitung und drehte sich dafür einen Moment um. Als sie wieder zu den Männern schaute, waren diese bereits dabei, das Geschäft in Richtung Olper Innenstadt zu verlassen. Die Angestellte kontrollierte daraufhin die Kasse und bemerkte das fehlende Geld.

Die beiden Männer beschrieb sie wie folgt:

Täter 1:

- männlich - circa 30 bis 40 Jahre - Äußeres Erscheinungsbild: lichtes, schwarzes Haar im vorderen Kopfbereich (nach hinten gegelt), Bauchansatz deutlich erkennbar - Besondere Auffälligkeit: zwei Muttermale auf der linken Gesichtshälfte - Bekleidung: weißes T-Shirt, schwarze Hose

Täter 2:

- männlich - circa 1,80m groß - äußeres Erscheinungsbild: schwarze, kurze, fettige Haare, kräftige Statur - circa 30 Jahre alt - Bekleidung: T-Shirt der Marke Tommy Hilfiger (vermutlich gefälscht), weißer Gürtel, dunkelblaue Jeans und Klettverschlusssandalen - undeutliche deutsche Sprache

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell