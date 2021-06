Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Wenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (29. Juni) gegen 7.50 Uhr auf der L564 in Wenden-Hünsborn sind zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt worden. Zunächst befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Fahrzeug die "Luise-Hensel-Straße" und beabsichtigte, nach links auf die Siegener Straße einzubiegen. Nach eigenen Angaben hielt sie zunächst vorschriftsgemäß an, erblickte aber kein weiteres Fahrzeug, sodass sie den Abbiegevorgang einleitete. Zeitgleich befuhr jedoch eine 47-Jährige mit ihrem Pkw die "Siegener Straße" in Richtung Siegen. Durch den Abbiegevorgang stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei beide Fahrerinnen verletzt wurden. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie zunächst stationär verblieben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell