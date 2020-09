Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Fahrzeug massiv beschädigt, Zeugen gesucht

Kippenheim (ots)

Nachdem ein Fahrzeug offenbar durch Gewalt mutwillig beschädigt wurde, sind die Beamten des Polizeipostens Ettenheim auf der Suche nach Zeugen. Der Halter des Wagens hatte seinen Opel Vectra am Sonntag im Zeitraum von 2 Uhr bis 18 Uhr auf der `Obere Hauptstraße` abgestellt. In dieser Zeit machten sich Unbekannte an dem Auto zu schaffen, zerkratzten den Lack und kletterten offenbar auf das Dach des Wagens. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden von der ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 entgegengenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell