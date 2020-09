Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestohlen und ins Gesicht geschlagen

Offenburg (ots)

Das Vorhaben, in einem Lebensmittelgeschäft in der Marlener Straße Alkohol zu stehlen, endete für vier Jugendliche am Dienstagnachmittag vorerst bei der Polizei. Während die Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gegen 15.20 Uhr zwei Flaschen Saft an der Kasse bezahlten, entdeckte ein Angestellter des Geschäfts, dass sie außerdem mehrere Flaschen Alkohol versteckt bei sich trugen. Darauf angesprochen, reagierte eine 15-Jährige mehr als uneinsichtig, schlug dem Angestellten ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Nach dem misslungenen Fluchtversuch endete der Ausflug für die Teenager in den Räumlichkeiten der Polizei. Beamte des Haus des Jugendrechts kümmern sich nun um die Ermittlungen wegen dem Versuch eines räuberischen Diebstahls.

