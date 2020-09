Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Eingebrochen und geflüchtet

Rheinmünster (ots)

Der Einbruch in ein Gebäude in der Straße "Carbot Trail G" rief am Freitag Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster, des Polizeireviers Bühl, der Polizeihundeführerstaffel sowie der Hubschrauberstaffel auf den Plan. Nachdem ein Alarm gegen 2:50 Uhr auf das Treiben von ungebetenen Besucher aufmerksam machte, gelang es zwei Verdächtigen, aus einem gesichteten Renault in den Wald zu flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den offenbar in Verbindung zu dem Einbruch stehenden Personen führte nicht zum erhofften Erfolg. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster führen die weiteren Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell