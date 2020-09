Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Messer attackiert - Update

Offenburg (ots)

Aufgrund der umfangreichen Ermittlungsarbeit wurde nach dem Messerangriff auf eine Frau, am Sonntag vor einer Woche (20.09.2020), bei der zuständigen Kriminalinspektion die Ermittlungsgruppe "Bahnhof" eingerichtet. Zu den bereits bekannten Zeugen haben sich nach dem Presseaufruf weitere Hinweisgeber gemeldet, die mittlerweile größtenteils vernommen worden sind. Ferner konnte auch das 53 Jahre alte Opfer zu den Geschehnissen befragt werden. Die Ermittlungen sind zwischenzeitlich dahingehend vorangeschritten, dass die Kriminalbeamten einen Tatverdächtigen identifizieren konnten. Es handelt sich um einen 36 Jahre alten Mann, der am Montag vorläufig festgenommen werden konnte. Der deutsche Staatsangehörige steht im Verdacht, die 53-Jährige mit dem Messer verletzt zu haben. Gegen ihn werden nun die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung geführt. Der Mann befindet sich aktuell wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf vom 22.09.2020, 13:12 Uhr

Offenburg - Mit Messer attackiert - Zeugenaufruf

Nach einem Messerangriff auf eine 53 Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag hoffen die Ermittler der Kriminalpolizei zur Identifizierung des noch unbekannten Mannes auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Streit gegen 15:30 Uhr am Zentralen Omnisbusbahnhof begonnen und sich in der Folge bis zum Bahnsteig fortgesetzt haben. Der Mann soll die 53-Jährige auf dem Weg dorthin auch geschlagen haben. Die Messerattacke habe sich letztlich dann am Gleis 5 zugetragen. Zu diesem Zeitpunkt war auch schon der Zug am Bahngleis eingefahren. Der Täter dürfte den Bahnhof über den Südausgang zur Hauptstraße hin verlassen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem nun gesuchten Mann geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

Ursprungsmeldung vom 21.09.2020, 15:42 Uhr

POL-OG: Offenburg - Mit Messer attackiert

Offenburg Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag im Bereich des Offenburger Bahnhofs haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand soll ein noch unbekannter Mann gegen 15.30 Uhr mit einer 53 Jahre alten Frau in Streit geraten sein. Der zunächst verbale Disput soll dann in eine handfeste Auseinandersetzung übergegangen sein, in deren Zuge der Mann ein Messer gezückt und gegen die 53-Jährige eingesetzt haben soll. Die Frau erlitt durch den Angriff lebensgefährliche Verletzungen und musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne den erhofften Erfolg. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes laufen derweil auf Hochtouren.

