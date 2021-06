Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorrad aus Carport entwendet

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Sonntag (27. Juni, 18 Uhr) auf Montag (28. Juni, 9 Uhr) haben Unbekannte aus einem Carport in der Hunold-Rumpf-Straße in Lennestadt-Oedingen ein Motorrad entwendet. Dabei handelte es sich um ein schwarzes Krad der Marke Triumph, Modell Triple Speed, mit Olper Kennzeichen. Das Motorrad hat einen Wert von rund 5500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

