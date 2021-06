POL-OE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kreispolizeibehörde Olpe

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung "Johannes-Biggemann-Straße / Diksmuider Straße" in Finnentrop ist am Samstag (26. Juni) gegen 16.50 Uhr ein 55-Jähriger verletzt worden. Dieser befuhr mit seinem Krad die "Johannes-Biggemann-Straße" und beabsichtigte, an der Einmündung nach rechts in die "Diksmuider Straße" abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw die "Alte Serkenroder Straße" in Richtung "Diksmuider Straße". Als der vorfahrtberechtigte Kradfahrer an den Einmündungsbereich heranfuhr, erblickte er den von links kommenden, wartepflichtigen Pkw. Nach eigenen Angaben vermutete er, dass der Fahrer nicht anhalten würde und bremste daher abrupt sein Krad ab. Dadurch kippte das Motorrad auf die rechte Seite und er stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der 55-Jährige wollte sich im Nachgang an die Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung begeben. An dem Krad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

