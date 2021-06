Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorroller entwendet

Finnentrop (ots)

Zwischen Samstag (26. Juni, 17 Uhr) und Sonntag (27. Juni, 19 Uhr) ist in der "Johannes-Scheele-Straße" in Finnentrop-Bamenohl ein Motorroller entwendet worden. Der Besitzer hatte diesen am Abend auf dem Parkplatz eines dort befindlichen Baumarktes geparkt. Der blaue Roller der Marke Explorer hatte einen Wert von rund 300 Euro und wies Beschädigungen auf. Der rechte Spiegel fehlte, die Hinterreifen waren stark abgefahren und an der rechten Seite der Verkleidung befanden sich weißer Fremdlack sowie mehrere Macken. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell