Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "In der Stesse" in Attendorn hat sich am Samstag (26. Juni) gegen 19 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer verletzt. Zunächst befuhr er mit einem weiteren Kradfahrer die Straße "In der Stesse" aus Richtung "Modschlade" kommend in Fahrtrichtung "Kölner Straße". Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der Fahrer, in die Straße "Am Kehlberg" abzubiegen. Dabei verlor der 19-Jährige aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf unebener Fahrbahn beim Bremsvorgang die Kontrolle über sein Kraftrad und kam zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand an dem Motorrad ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell