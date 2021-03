Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Altkleidercontainer angesteckt, Polizei kontrolliert Heranwachsende, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Am späten Mittwochabend kam es in Korbach zu einem Brand eines Altkleidercontainers. Anwohner hatten schon vorher wegen Lärmbelästigungen die Polizei verständigt, die nach der Tat drei junge Mann in Tatortnähe kontrollierte. Zur Klärung der Straftat sucht die Polizei weitere Zeugen.

Ab 23.00 Uhr riefen mehrere Anwohner aus dem Bereich um die Pestalozzistraße in Korbach bei der Polizei an. Sie berichtetet von Jugendlichen, die lärmend durch die Straße ziehen, teilweise wurden auch "Böllergeräusche" gehört oder sogar gesehen, wie "Böller" in einen Abflusskanal geworfen wurden.

Gegen 23.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Altkleidercontainer am Paul-Zimmermann-Sportplatz brennt. Die sofort alarmierte Feuerwehr Korbach konnte den Brand anschließend schnell ablöschen, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ein junger Mann konnte kurz nach der Tat von Zeugen kurzzeitig festgehalten werden. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, konnte er sich aber befreien und flüchtete.

Etwa 15 Minuten später kontrollierten die Polizisten drei Heranwachsende in der nahe zum Tatort gelegenen Strother Straße. Beim Anblick des Streifenwagens versuchte ein junger Mann noch zu flüchten. Die ihn verfolgende Polizistin konnte ihn aber nach kurzer Zeit stellen, als er gerade versuchte, einen Zaun zu überqueren. Bei diesem Versuch zog sich der tatverdächtige Mann leichte Verletzungen zu. Die drei Tatverdächtigen wurden anschließend zur Personalienfeststellung festgenommen. Zwei von ihnen standen unter erheblichen Alkoholeinfluss. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer wieder entlassen. Der genaue Tathergang und mögliche Tatbeteiligungen an der Sachbeschädigung des Altkleidercontainers sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizeistation Korbach. Da sich das Trio auch nicht an die derzeit geltenden Corona-Regeln hielt, leiteten die Polizisten zudem noch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 05631-9710 bei der Polizeistation Korbach zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell